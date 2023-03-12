У Польщі вказують на активність рухів «фальшивого пацифізму» і просування ними наративів Росії

Рухи «фальшивого пацифізму» стають активнішими і просувають наративи Росії, заявляє уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.



«Рухи, які апелюють до фальшивого пацифізму, стають дедалі активнішими. Їхня діяльність використовується для маніпулювання західними суспільствами та зосередження на просуванні вигідних Росії наративів. Виконання цих вимог може призвести до швидкої перемоги Росії над Україною», – написав він у твіттері.



За його словами, Москва ставить інформаційну діяльність у контекст військових дій проти України.



«Тому ми маємо справу з певним комплексом заходів, у якому ці інформаційні операції підпорядковані військовим цілям», – додав Жарин.

Антиурядові демонстрації, учасники яких під гаслом боротьби з інфляцією виступають проти підтримки України, відбуваються у Чехії з осені минулого року. Також про проведення подібних акцій повідомлялося в Німеччині – у лютому у центрі Берліна проросійські сили провели акцію протесту проти постачання зброї Україні.