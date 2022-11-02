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У Польщі в співробітників посольства РФ відібрали будівлю, якою вони користувалися поблизу Варшави

База відпочинку в Скуб’янці орендувалася ще радянським посольством у 1980-х роках

Під управління Держлісництва Польщі повернулася будівля в Скуб’янці під Варшавою, якою користувалися співробітники посольства Росії в Польщі, повідомляє «Польське радіо».

Виконувач обов’язків директора Держлісництва Юзеф Кубіца повідомив, після прийому буде проведена інвентаризація території та перевірка технічного стану будівлі. Відібрані землі, за його словами, мають використовуватися для ведення лісового господарства.

Речник Держлісництва Міхал Ґзовський опублікував фотографії будівлі у твітері. На них можна побачити чимало пошкоджень. «Центр відпочинку повністю спустошений. Росіяни знищили все, навіть кабелі вирвані зі стін», – повідомив Ґзовський.

13 квітня Яблонська лісова інспекція через війну РФ проти України розірвала в односторонньому порядку договір оренди землі, але посольство не звільнило нерухомість.

База відпочинку в Скуб’янці орендувалася ще радянським посольством у 1980-х роках.

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