«Агресія, погоджена з Гітлером» – Польща відреагувала на заяву МЗС Росії про «визвольний похід» 1939 року

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на заяву російського зовнішньополітичного відомства, в якій вторгнення військ СРСР до Польщі 17 вересня 1939 року назване «визвольним походом».

Польська сторона наголошує, що «не було «визвольного походу», але агресія, проведена в змові з нацистською Німеччиною».

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна наголосив при цьому, що «Республіка Польща не перестала існувати 17 вересня 1939 року. Жителі захоплених теренів швидко стали жертвами злочинів, скоєних радянською державою».

«Історичною брехнею» назвав текст заяви російського МЗС польський Інститут національної пам’яті.

«17 вересня 1939 року Сталін стосовно Гітлера виконав зобов’язання, яке виходило з таємного протоколу до пакту Ріббентропа–Молотова. Агресія Червоної Армії дозволила Німеччині прискорити завоювання Польщі. 17 вересня 1939 року було і залишиться символом злочинної співпраці Гітлера і Сталіна проти вільних народів Європи», наголошує польський Інститут національної пам’яті.

Польські ЗМІ називають російську заяву «брехнею». Події 17 вересня 1939 року відбулися з відома народного комісара закордонних справ СРСР Вячеслава Молотова, зазначає, зокрема, видання Wiadomosci.

Міністерство закордонних справ Росії використало термін радянської історіографії – «визвольний похід» – стосовно нападу Червоної армії на Польщу 17 вересня 1939 року, під час Другої світової війни.

«17 вересня 1939 року Червона армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволивши вермахту підійти до Мінська. Народи Західної Білорусії та Західної України зустріли радянських солдатів з радістю», – ідеться в твіті, опублікованому в офіційному акаунті МЗС.

Радянські війська увійшли на територію Польщі через 17 днів після нападу нацистської Німеччини на цю країну. За кілька днів до цього нападу в Москві був підписаний так званий пакт Молотова–Ріббентропа. Згодом був укладений ще один договір, про дружбу і кордони, за яким Німеччина і СРСР фактично розділили територію Польщі між собою.

Термін «визвольний похід» з’явився в радянській пресі і офіційних заявах відразу після вторгнення в Польщу в 1939 році. Стверджувалося, що радянські війська звільняють Західну Білорусь і Західну Україну від буржуазно-поміщицької Польщі. Згодом майже всі території, які тоді зайняла Червона армія, були приєднані до СРСР. Зараз це частини територій України, Білорусі та Литви.