Держдума Росії підтримала заборону заперечувати роль СРСР «у звільненні країн Європи»

Державна дума Росії ухвалила в третьому, остаточному, читанні законопроєкт, що забороняє заперечувати роль СРСР у перемозі над нацистською Німеччиною і його «гуманітарну місію» при звільненні країн Європи в роки Другої світової війни. Документ викладений на сайті нижньої палати парламенту Росії.

Законопроєкт був підготовлений групою «єдиноросів» за підтримки президента Росії Володимира Путіна. У пояснювальній записці зазначено, що мета поправок – «поставити заслін явним образам на адресу дідів і прадідів і огидним спекуляціям на Перемозі».

Документ, крім усього іншого, забороняє ототожнювати мету, рішення і дії керівників і військових СРСР із цілями і діями керівництва нацистської партії і німецьких військових.

Покарання за порушення в тексті не встановлене, воно буде внесене до парламенту окремим документом. У травні один зі співавторів, депутат Олена Ямпольська заявляла, що заходи за порушення закону вже узгоджуються з урядом Росії.

Щоб закон набув чинності, його ще має ухвалити Рада федерації і підписати президент Росії.

На початку квітня президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє публічно принижувати честь і гідність ветеранів Другої світової війни, порушникам загрожує позбавлення волі до трьох років. Одночасно на розгляді парламенту Росії перебуває законопроєкт, що пропонує скасувати засудження пакту Молотова – Ріббентропа, документа, який в історіографії розглядається як одна з основних причин, що дозволили нацистській Німеччині почати бойові дії в 1939 році.