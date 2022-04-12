У Польщі затримали росіянина за звинуваченням у шпигунстві, йдеться в повідомленні на сайті польської прокуратури. На запит районної прокуратури Гданська суд ухвалив рішення заарештувати його на три місяці.

«Дані Служби військової контррозвідки вказують на те, що він займався шпигунством на користь розвідки РФ. Він збирав інформацію про військові частини, їхнє оснащення та кадри», – йдеться в пресрелізі. Імені підозрюваного не наводять, інші подробиці також невідомі.

Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив, що росіянина затримали 6 квітня. Він пояснив, що докази свідчать про те, що чоловік отримав інформацію про бойову готовність Збройних сил Польщі і військ НАТО на запит російських спецслужб.

Затриманого доправили до прокуратури, де йому висунули звинувачення у шпигунстві. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Підозрюваний – громадянин Росії, який мешкає в Польщі 18 років, і має свій бізнес, пише Portal Samorzadowy.