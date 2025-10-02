Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Російський катер виконував підозрілі маневри біля трубопроводу в Балтійському морі – Польща

За повідомленням прикордонної служби, інцидент стався 1 жовтня (фото ілюстративне)

Польські прикордонники заявили, що бачили російський рибальський катер, який підозріло поводився поблизу польського трубопроводу в Балтійському морі неподалік від міста Владиславова. За повідомленням, інцидент стався 1 жовтня.

«Прикордонна служба помітила російський рибальський човен, який уповільнював рух і виконував підозрілі маневри поблизу підводного трубопроводу, що належить Petrobaltic… Капітан по радіозв’язку заявив про проблеми з двигуном, але після наказу відійти від трубопровіду двигун запрацював, і човен попрямував на північний захід зі швидкістю 10 вузлів», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на тлі занепокоєння щодо можливих диверсійних операцій у Балтійському морі.

Раніше у НАТО вирішили посилити свою присутність у Балтійському морі після серії інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів. Деякі з них Захід назвав диверсіями і звинуватив у них Росію, яка свою причетність заперечує.

