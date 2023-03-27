У Польщі заарештували іноземця за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Суд у Польщі на три місяці заарештував громадянина іноземної держави за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це йдеться у пресрелізі канцелярії міністра-координатора польських спецслужб.

Чоловіка затримали 21 березня цього року. За даними контррозвідки, підозрюваний збирав інформацію про критичну інфраструктуру Поморського та Куявсько-Поморського воєводств, а також про діяльність відомств, які відповідають за безпеку. Отриману інформацію він передав російським спецслужбам.

Затриманий визнав провину та розповів про деталі та обставини своїх дій та його вербування російською розвідкою. Завдання російської спецслужби він виконував щонайменше з січня 2023 року, йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі затримали 20 осіб, підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою. Так, 1 березня контррозвідка затримала за підозрою у шпигунстві на користь Білорусі ще одного іноземця. Суд у Любліні заарештував його на три місяці.

У середині березня польська влада повідомила про ліквідацію мережі російських шпигунів щонайменше з дев’яти осіб. Спецслужби вважають, що вони встановили приховані відеокамери на залізниці, яка пов’язувала аеропорт Жешув та станцію на кордоні з Україною: цим маршрутом до України йде військова техніка від західних союзників. Цим же маршрутом їхали до Києва президент США Джо Байден та інші західні політики.