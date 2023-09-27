Польща підписала угоду зі США щодо будівництва першої АЕС

У середу Польща підписала початкову угоду з американською атомною групою Westinghouse щодо проєктування першої в країні атомної електростанції, яку вона розглядає як спосіб зміцнення енергетичної безпеки шляхом зменшення залежності від викопного палива.

Як передає агенція AFP, будівництво електростанції на півночі Польщі коштуватиме приблизно 23 мільярди доларів, а перший реактор запрацює у 2033 році.

Варшава активізувала зусилля з розвитку атомної енергетики через вторгнення Росії в Україну та турбулентність світових цін на нафту і газ.

Водночас багато країн ЄС виступають різко проти будівництва атомних електростанцій у Європі. До прикладу, Німеччина та Іспанія наполягають, що варто зосередитися на розвитку відновлюваних джерел.

«Сьогодні Польща відкриває нову сторінку в ядерній енергетиці. Подібно до того, як 20-е століття належало вугіллю та нафті, 21-е століття належить атому… Ми не можемо ризикувати стабільністю нашої енергетичної системи, стабільністю всієї нашої економіки, покладаючись на нестабільні джерела енергії», – сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на церемонії підписання контракту.

Польща планує збудувати три атомні електростанції з трьома реакторами на кожній, які вироблятимуть близько 30 відсотків електроенергії.