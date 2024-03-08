У центрі Варшави українки дякували польським жінкам за солідарність і підтримку

У центрі Варшави українки дякували полькам за солідарність і підтримку, даруючи їм квіти в рамках акції «Дякую, що ти є».

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, організаторки акції намалювали плакат, на ньому зобразили двох жінок: українку і польку, які тримаються за руки, і написали слова подяки за солідарність і підтримку. До плакату вони причепили букетики квітів, які перехожі жінки могли взяти собі.

«Сьогодні ми кажемо польським жінкам посте, людське «дякую». Є статистичні дані, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі понад 80% жінок заангажувалися в допомогу Україні. Тобто в той чи інший спосіб вони робили все, що можуть, аби допомогти Україні. Це шалена цифра, це майже всі, хто дорослий і здоровий, щось робить для України. І нам хотілося в цей день зробити якийсь жест, щоб хоч якось їм за це віддячити», – сказала Радіо Свобода організаторка акції, лідерка організації «Євромайдан-Варшава» Наталія Панченко.

Польки охоче брали букетики, усміхалися і дякували.

«Мені здається, що це важливий жест підтримки – жінки жінкам, бо часто у цей день ми очікуємо отримати квіти від чоловіків. Ми маємо підтримувати одна одну навзаєм. Квіти чудові, вони точно принесуть радість багатьом жінкам», – сказала Радіо Свобода жителька Варшави Аґнєшка.

8 березня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Польща на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року прийняла найбільшу кількість українських біженців.