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«Все, що ви робите, надихає світ»: Зеленський про українських жінок

Президент Володимир Зеленський у Міжнародний день боротьби за права жінок звернувся із привітанням до українок
Президент Володимир Зеленський у Міжнародний день боротьби за права жінок звернувся із привітанням до українок

Президент Володимир Зеленський у Міжнародний день боротьби за права жінок звернувся із привітанням до українок.

«Українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Все, що ви робите для України, надихає світ», –наголосив глава держави.

«Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу», – підкреслив президент.

8 березня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

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