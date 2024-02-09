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Четверо українок фінішували в чільній тридцятці у спринті на чемпіонаті світу з біатлону

Юлія Джима (на фото) фінішувала 21-ю
Юлія Джима (на фото) фінішувала 21-ю

На чемпіонаті світу з біатлону в чеському Новому Месті 9 лютого відбулася друга гонка. На спринтерську дистанцію вийшли жінки.

Представниці України показали високий результат, усі четверо потрапили до чільної тридцятки. Найкращою стала Христина Дмитренко, яка пройшла дистанцію без промахів і фінішувала 12-ю. Також влучна Ірина Петренко має 19-те підсумкове місце, а Юлія Джима та Анастасія Меркушина, які припустилися по одному промаху, у протоколі гонки опинилися на 21-й і 29-й позиціях відповідно.

А призовий подіум став суто французьким – першою стала Жулья Сімон, другою – Жюстін Бреза-Буше, третьою – Лу Жанмонно. Усі призерки закрили на вогневих рубежах по 10 мішеней.

10 лютого чемпіонат світу продовжиться спринтерською гонкою серед чоловіків.

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