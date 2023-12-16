Біатлон: троє українок фінішували в чільній двадцятці на етапі Кубка світу в Німеччині

Троє українських біатлоністок завдяки влучній стрільбі змогли фінішувати в чільній двадцятці у гонці переслідування на третьому етапі Кубка світу, який відбувається в німецькому Ленцергайде.

Анастасія Меркушина, Ірина Петренко і Юлія Джима змогли поліпшити свої результати порівняно зі спринтом, у якому вони теж виступили добре. Меркушина з одним промахом на 20 мішеней піднялася на 10-ту сходинку з 16-ї, Петренко також із одним промахом стала 12-ю (після 17-го місця в спринті), Джима з двома промахами фінішувала 18-ю (у спринті була 24-ю).

Єдина з українок, якій не вдалося поліпшити результат, – Христина Дмитренко, вона з двома промахами опустилася з 27-ї на 29-ту позицію.

Виграла гонку француженка Жюстін Бреза-Буше, другою стала її співвітчизниця Жюлья Сімон, третьою – норвежка Маріт Ісхол Скоган.