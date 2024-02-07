У Чехії стартував чемпіонат світу з біатлону, Україна стала сьомою в змішаній естафеті

Збірна України, яка складалася з Артема Прими, Дмитра Підручного, Юлії Джими та Ірини Петренко, стала сьомою в змішаній естафеті, яка в чеському Новому Месті 7 лютого відкрила програму чемпіонату світу з біатлону. Всього в цій естафеті взяли участь 25 команд.

Прима на першому етапі компенсував не найкращу стрільбу (чотири додаткових патрони) швидкістю на дистанції, решта українців виступила більш збалансовано – інші троє учасників естафети на свої шість вогневих рубежів використали стільки ж додаткових патронів, скільки й Артем. На останньому колі дистанції Ірина Петренко не змогла випередити в боротьбі за шосте місце австрійську суперницю.

Перше «золото» світової першості здобула французька команда, яка складалася з Еріка Перро, Кантена Фійона-Майє, Жюстін Бреза-Буше і Жюльї Сімон. Другою стала збірна Норвегії, третьою – команда Швеції.

Чемпіонат світу продовжиться 9 лютого жіночим спринтом (початок гонки – о 18:20 за Києвом), у суботу, 10 лютого, на спринтерську дистанцію вийдуть чоловіки (старт запланований на 18:05).