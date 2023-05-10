У Варшаві побилися поляки та українці, є травмовані – ЗМІ

На одному із пляжів у столиці Польщі Варшаві 9 травня сталася бійка. Як передає «Польське радіо», участь у сутичці взяли дві групи – поляків та українців.

Повідомляється, що бійка сталася напередодні вдень на місцевому пляжі Понятівка.

«Ми отримали інформацію про непорозуміння між двома групами людей. Усі вони були в стані алкогольного сп’яніння. Зараз з’ясовуємо обставини і все, що пов’язано з цією подією», — повідомила речниця одного з округів варшавської поліції Йоанна Венґжиняк.

Наразі відомо про затримання п’ятьох осіб. За даними очевидців, одна людина зазнала ножових поранень. Потерпілого та ще двох людей із незначними травмами обличчя та тіла доставили до лікарні. Обставини інциденту і причини з’ясує поліція.

До Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ приїхало понад мільйон громадян України, які рятувалися від бойових дій.