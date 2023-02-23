Блащак повідомив про зведення укріплень на кордоні з Росією (фото)

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про зведення укріплень на кордоні з російською Калінінградською областю.

«Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони і стримування. Перші укріплення вже зводяться на кордоні з Калінінградською областю», – написав Блащак у твіттері.

Міністр оборони Польщі опублікував фото перших укріплень.

У грудні минулого року міністр оборони Польщі заявив про розпорядження побудувати тимчасовий бар'єр на кордоні з Калінінградською областю. Це російський анклав, що межує з Литвою та Польщею.