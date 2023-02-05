Польща розпочне будівництво електронного загородження на кордоні з Росією

Влада Польщі має намір розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю РФ, повідомляє Польське радіо.

Як зазначила речниця Прикордонної служби Республіки Польща Анна Міхальська, було укладено контракт із місцевою компанією, яка має виготовити проєкт загородження.

Після цього фахівці Прикордонної служби проаналізують його і за потреби внесуть правки.

«Згідно з планом, установка електронного загородження має розпочатись у березні. Ми розраховуємо, що все відбудеться згідно з цим планом і якнайшвидше. Електронний бар’єр має бути готовий до кінця третього кварталу цього року», – сказала Міхальська.

Вона також зауважила, що наразі ситуація на кордоні з Калінінградською областю спокійна і стабільна.

Міністр оборони Польщі заявив про розпорядження побудувати тимчасовий бар’єр на кордоні з російським ексклавом Калінінград, повідомляє агенція AP.

Цей крок стався через те, що Варшава підозрює, що Росія планує сприяти нелегальному перетину кордону мігрантами з Азії та Африки.