До лав Збройних сил Польщі долучилась «рекордна» кількість солдатів після вторгнення Росії в Україну

До лав Збройних сил Польщі долучилась найбільша кількість солдатів після закінчення призову в 2008 році, оскільки вторгнення Росії в Україну викликало більший інтерес до захисту батьківщини.



Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що минулого року Польща набрала понад 13 500 професійних солдатів. Ця кількість еквівалентна приблизно 8 відсоткам 164 000 військових збройних сил Польщі.



Польща, яка межує з російським анклавом Калінінградом, має намір у найближчі роки збільшити чисельність своїх збройних сил до 300 тисяч професійних військових.