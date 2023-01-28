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До лав Збройних сил Польщі долучилась «рекордна» кількість солдатів після вторгнення Росії в Україну

Польські військові під час навчань. Фото ілюстративне

До лав Збройних сил Польщі долучилась найбільша кількість солдатів після закінчення призову в 2008 році, оскільки вторгнення Росії в Україну викликало більший інтерес до захисту батьківщини.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що минулого року Польща набрала понад 13 500 професійних солдатів. Ця кількість еквівалентна приблизно 8 відсоткам 164 000 військових збройних сил Польщі.

Польща, яка межує з російським анклавом Калінінградом, має намір у найближчі роки збільшити чисельність своїх збройних сил до 300 тисяч професійних військових.

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