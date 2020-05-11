У Польщі знайшли вихід із ситуації з проваленими президентськими виборами

У Польщі знайшли вихід із ситуації з президентськими виборами, які не відбулися в конституційний термін 10 травня через коронавірусну пандемію.

Як заявила того дня Національна виборча комісія Польщі, вона дає голові нижньої палати парламенту 14 днів на оголошення нової дати виборів.

Вибори мусять відбутися протягом 60 днів від дати оголошення, нагадали в НВК.

Як заявив голова НВК Польщі Сильвестер Марціняк, він сподівається, що цей «прорив» дасть можливість провести президентські вибори «повністю демократично, прозоро й чесно».

Таким чином, найпізніший можливий новий термін виборів припадає на кінець липня – якраз напередодні того, як 6 серпня збіжить нинішній термін на посаді президента Анджея Дуди.

Дуда, який має підтримку консервативної партії «Право і справедливість», змагається за переобрання і, за опитуваннями, далеко випереджає всіх можливих опонентів і має великий шанс перемогти вже в першому турі, отримавши понад 50 відсотків голосів.

Коаліційний трипартійний уряд, у якому «Право і справедливість» є нині провідною партією, наполягав на проведенні виборів саме 10 травня, але минулого тижня був змушений визнати, що організувати голосування в час обмежень через пандемію неможливо. На вимогу цієї партії парламент терміново ухвалив закон про поштове голосування, попри значні застереження щодо такого механізму. Сенат, верхня палата парламенту, відхилив законопроєкт, але 7 травня Сейм, нижня палата парламенту, подолав ці заперечення. Президент відразу ж підписав цей закон.

Але було вже надто пізно, щоб встигнути організувати такий спосіб. Того ж дня, 7 травня, НВК заявила, що і поштові вибори провести 10 травня неможливо. Відтак коаліція була змушена погодитися на визнання виборів такими, що не відбулися, і призначення нової дати.