Президентські вибори в Польщі: екзит-поли «виводять» у другий тур Дуду і Тшасковського

За даними екзит-полів на президентських виборах у Польщі, ніхто з кандидатів не переміг у першому турі і, як і очікували, в другий тур мають вийти чинний президент Анджей Дуда, який змагається за другий термін, і мер столиці Варшави, опозиційний діяч Рафал Тшасковський.

За цими даними, які не є офіційними, Дуда, який вийшов із лав нині владної популістської й євроскептичної партії «Право і справедливість», отримує 41,8 відсотка голосів, а Тшасковський, представник опозиційної правоцентристської і проєвропейської партії «Громадянська платформа», – 30,4 відсотка.

Якщо такі дані будуть підтверджені в перебігу підрахунку голосів, включно з результатами голосування поштою, які в екзит-поли на виході з дільниць не ввійшли, другий тур мав би відбутися 12 липня.

При цьому, за деякими з прогнозів, у другому турі більший шанс перемогти міг би мати саме Тшасковський.

Явка на вибори, попри коронавірусну пандемію, була вищою, ніж зазвичай. Дільниці закрилися о 21-й годині за місцевим часом (22-й за Києвом), за даними станом на 17-у годину, вже тоді явка склала майже 48 відсотків – це число близьке до загальної явки на попередні президентські вибори 2015 року.