Несподіваний виклик чинному президентові з боку опозиційного кандидата на виборах у Польщі

Перший тур перенесених президентських виборів у Польщі відбудеться 28 червня. Нинішній президент Анджей Дуда, якого підтримує владна популістська партія «Право і справедливість», зіштовхнулася з неочікувано сильним викликом із боку опозиційного кандидата Рафала Тшасковського, проєвропейського політичного експерта, а нині мера Варшави. Тшасковського висунули кандидатом після того, як вибори були перенесені на початку травня через коронавірусну пандемію.

Переобрання польського президента Анджея Дуди на другий президентський термін виглядало формальністю.

Він є кандидатом владної в Польщі популістської партії «Право і справедливість», і опитування свідчили, що він легко перемагає на виборах, які мали відбутися 10 травня.

Він також має підтримку державного телебачення, новинні програми якого постійно висвітлюють його кампанію і нападають на його опонентів.

«Ось про що йдеться на цих виборах-2020: якою буде Польща майбутнього. Чи буде це Польща справедливості, чесності й зростання? Чи буде це Польща наших мрій?» – казав Анджей Дуда.

Але коронавірусна пандемія змінила політичні перспективи для нового претендента.

Вибори були відкладені, і опозиційна партія «Громадянська платформа» замінила кандидата, висунувши мера Варшави і політолога Рафала Тшасковського.

Він кардинально вплинув на шанси опозиції на виборах протягом лише кількох тижнів і привніс енергію до президентських перегонів.

«Сягнути зірок – завжди має бути нашою амбіцією, де б ми не народилися і де б не зростали», – каже Рафал Тшасковський в одному зі звернень до виборців.

Виплати батькам

Дуда і владна партія «Закон і справедливість» залишаються популярними в біднішій південно-східній частині Польщі, де домінують консервативні, євроскептичні настрої.

Ключовий елемент їхньої політики – виділення батькам щомісяця 500 злотих (близько 125 доларів) за другу і кожну наступну дитину – став справді дуже популярним серед виборців.

Водночас партію критикує Європейський союз, звинувачуючи його у втручанні в судову систему і перетворенні державних ЗМІ на рупор пропаганди.

Покоління моїх батьків боролося 40 років, і вони не за те боролися, щоб з’явилась нова ідеологія, яка є ще більш деструктивною для людей

Дуда і його прихильники змальовують Тшасковського як частину ліберальної, міської еліти, зосереджуючи увагу на його підтримці прав ЛГБТ-спільноти на посаді мера Варшави.

«Покоління моїх батьків боролося 40 років, щоб прибрати комуністичну ідеологію зі шкіл, щоб її не нав’язували дітям, щоб молоді не промивали мізки чи накидали доктрини – молодим людям, дітям, воякам в армії, в молодіжних організаціях, –​ заявив Анджей Дуда на одному з виборчих мітингів. – Вони не за те боролися, щоб з’явилась нова ідеологія, яка є ще більш деструктивною для людей».

Тшасковський обіцяє зберегти найбільш популярні заходи, здійснені «Правом і справедливістю», включно з виділенням грошей батькам, але він також каже, що не буде співпрацювати з тією партією, допоки вона не відновить незалежність державних ЗМІ.

«Залагодити відносини з ЄС»

Тшасковський каже, що хоче покласти край політичному вододілові, децентралізувати бюджетні асигнування, домогтися більших коштів від Євросоюзу, покращивши взаємини з Брюсселем.

«Ви не отримаєте ніяких грошей, якщо увесь час ви шукаєте ворогів у Європейському союзі і його державах-членах. Якщо ви маєте бути твердими і твердо захищати національні інтереси, – ви маєте будувати коаліції», – сказав Тшасковський.

Ви не можете повертатись спиною до європейських цінностей – таких, як верховенство права

«Ви не можете повертатись спиною до європейських цінностей – таких, як верховенство права. Ви не можете розвертатись спиною до ключових пріоритетів ЄС – таких, як боротьба з катастрофічною зміною клімату. Але, на жаль, цей уряд робить це», – додав він.

Анджей Дуда наголошує на пріоритетності його відносин зі Сполученими Штатами і полетів до Вашингтону лише за кілька днів перед першим туром виборів для зустрічі з Дональдом Трампом.

Важко передбачити

Повноваження президента Польщі є обмеженими, але він може ініціювати законопроєкти і накладати вето на закони і міжнародні угоди.

Якщо жоден із кандидатів не здобуде більше ніж 50 відсотків голосів у першому турі, тоді 12 липня має відбутися другий тур.

Останні опитування громадської думки вказують на значний відрив Анджея Дуди і Рафала Тшасковського від решти кандидатів, і обидва, ймовірно, вийдуть до другого туру.

Соціологи кажуть, що результат такого фіналу зараз неможливо передбачити.