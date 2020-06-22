Тиждень до виборів президента Польщі: серед лідерів – Дуда і мер Варшави

28 червня відбудуться вибори президента Польщі. За результатами останнього опитування громадської думки , яке провело агентство Kantar, найбільшу підтримку співгромадян в президентських виборах мають нинішній президент Польщі, кандидат від владної партії Право і справедливість Анджей Дуда та мер Варшави, кандидат від опозиційної Громадянської коаліції Рафал Тшасковський.

Зокрема, в першому колі голосування за Анджея Дуду свої голоси готові віддати 38 відсотків поляків, за Рафала Тшасковського – 27 відсотків. На думку аналітиків , інші дев’ять кандидатів на презитенську посаду реальних шансів на виборах не мають.

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Як стало відомо, за чотири дні до виборів, 24 червня президент Анджей Дуда має зустрітис я в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Однією з головних тем переговорів має бути військова співпраця країн, а також співпраця США і Польщі в ділянках економіки і торгівлі. Як наголосив польський президент , Дональд Трамп особливо зацікавлений «у співпраці в рамках програми «Трьох морів» (Trójmorze – міжнародна ініціатива 12 країн ЄС, що лежать поблизу Балтійського, Чорного і Адріатичного морів – ред.).

Відтак президент Польщі Анджей Дуда стане першим лідером країни, якого запросили до Білого дому після епідемії COVID – 19.

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Вибори президента Польщі мали відбутися 10 травня 2020 року, однак через епідемію COVID-19 перший тур виборів перенесли на 28 червня. Враховуючи вимоги карантину, поляки можуть віддати свої голоси особисто на виборчох дільницях або ж формою кореспонденційного голосування, тобто поштою.

Проведення другого кола голосування заплановане на 12 липня.