Тиждень до виборів президента Польщі: серед лідерів – Дуда і мер Варшави

28 червня відбудуться вибори президента Польщі. За результатами останнього опитування громадської думки, яке провело агентство Kantar, найбільшу підтримку співгромадян в президентських виборах мають нинішній президент Польщі, кандидат від владної партії Право і справедливість Анджей Дуда та мер Варшави, кандидат від опозиційної Громадянської коаліції Рафал Тшасковський.
Зокрема, в першому колі голосування за Анджея Дуду свої голоси готові віддати 38 відсотків поляків, за Рафала Тшасковського – 27 відсотків. На думку аналітиків, інші дев’ять кандидатів на презитенську посаду реальних шансів на виборах не мають.
Читайте також: Моравецький висловив надію, що США розмістять у Польщі частину військових з Німеччини
Як стало відомо, за чотири дні до виборів, 24 червня президент Анджей Дуда має зустрітися в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.
Однією з головних тем переговорів має бути військова співпраця країн, а також співпраця США і Польщі в ділянках економіки і торгівлі. Як наголосив польський президент, Дональд Трамп особливо зацікавлений «у співпраці в рамках програми «Трьох морів» (Trójmorze – міжнародна ініціатива 12 країн ЄС, що лежать поблизу Балтійського, Чорного і Адріатичного морів – ред.).
Відтак президент Польщі Анджей Дуда стане першим лідером країни, якого запросили до Білого дому після епідемії COVID – 19.
Читайте також: Президент Польщі підписав Стратегію національної безпеки, в якій Росія – серед загроз
Вибори президента Польщі мали відбутися 10 травня 2020 року, однак через епідемію COVID-19 перший тур виборів перенесли на 28 червня. Враховуючи вимоги карантину, поляки можуть віддати свої голоси особисто на виборчох дільницях або ж формою кореспонденційного голосування, тобто поштою.
Проведення другого кола голосування заплановане на 12 липня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ