Президент Польщі підписав Стратегію національної безпеки, в якій Росія – серед загроз

Президент Польщі Анджей Дуда 12 травня підписав Стратегію національної безпеки, затверджений Радою міністрів 30 квітня. Як передає «Польське радіо», у документі описані основні загрози безпеці Польщі і Російська Федерація вказана серед таких.

«Ця загроза, звичайно, добре відома. Це агресивна політика Росії. Ми протистоїмо цій політиці, беручи активну участь в діяльності Північноатлантичного альянсу. Вояки польської армії дислокуються на Східному фланзі НАТО, але не лише у Польщі, а також і в країнах-союзниках із блоку НАТО», – прокоментував міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Повідомляється, що стратегія також враховує останню загрозу, якою виявився коронавірус з Китаю.

Остання стратегія безпеки Польщі була створена у 2014 році. Проте цей документ не враховував загрози з боку Росії в контексті її агресивних дій щодо України.

Стратегія національної безпеки – державний документ, на якому базуються детальні вказівки щодо безпекових питань.