У Польщі стався збій в управлінні повітряним рухом, влада проводить розслідування

Влада Польщі проводить розслідування збою, що стався в суботу, в роботі системи управління повітряним рухом, яку використовує Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

«Співробітники Агентства внутрішньої безпеки збирають інформацію у цій справі, аналізують її та перевіряють на предмет можливого саботажу», – заявив представник Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Як повідомив прессекретар PANSA Марцін Хадай, у зв’язку зі збоєм було активовано резервну систему. За його словами, на практиці це означає, що в польському повітряному просторі може бути менша кількість літаків. Тим не менш, всі рейси, що прибувають до Польщі, здійснюють посадку в штатному режимі, ситуація перебуває під повним контролем, і безпека польотів не порушена.

Хадай уточнив, що наразі запроваджено лише незначні обмеження на зльоти з деяких польських аеропортів. На питання щодо можливості повного закриття повітряного простору Польщі він відповів негативно. За його словами, застосовані всі передбачені процедури на випадок позаштатної ситуації, і повітряний рух продовжується у безпечному режимі.

Хадай також пояснив, що система керування повітряним рухом є основним робочим інструментом диспетчерів. Вона дозволяє диспетчерам у режимі реального часу бачити загальну картину того, що відбувається у небі над Польщею. Вона оснащена заходами безпеки та резервними механізмами, які автоматично активуються за потреби. За словами Хадая, подібні збої у системі управління повітряним рухом останнім часом не відбувалися. Однак він зазначив, що різні позаштатні ситуації, що впливають на роботу диспетчерів та технічних систем, трапляються регулярно, і агентство успішно справляється з ними.



Близько полудня у суботу аеропорт імені Шопена у Варшаві повідомив, що злітно-посадкові операції повністю відновлені та виконуються без затримок. Представники аеропорту порекомендували пасажирам звертатися до своїх авіакомпаній за інформацією щодо можливих затримок конкретних рейсів.

Як пише TVN24, раніше речниця аеропорту Ганна Дермонт повідомила, що через збій в IT-системах PANSA на всій території Польщі тимчасово неможливо було здійснювати зльоти, проте посадки виконувались за встановленими протоколами.



Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк, як повідомив речник міністерства Яцек Добжинський, оперативно розпорядився про залучення відповідних служб. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки розпочали збір та аналіз інформації, у тому числі в контексті можливого саботажу. Добжинський закликав зберігати спокій і не піддаватися дезінформації та фейковим новинам.

Польська влада раніше неодноразово звинувачувала російські спецслужби в актах саботажу на території Польщі, зокрема у підпалі торгового центру у Варшаві у травні 2024 року. Це спричинило закриття консульства Росії у Кракові. У відповідь Росія відкликала свою згоду на роботу польського консульства у Калінінграді.



