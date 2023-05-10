Підозрювану у держзраді очільницю Полтавського райсуду взяли під варту – ОГП

Жовтневий районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Полтавського районного суду, яка підозрюється у державній зраді, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, навесні 2022 року суддя з Бердянська, нехтуючи присягою українському народові, розпочала активно співпрацювати зі спецслужбами та представниками країни-агресора на тимчасово окупованій території Бердянського району. На виконання завдання кураторів жінка здійснювала збір та передачу даних щодо переміщення українських військових на території Донецької області. Також вона забезпечувала ворога інформацією щодо проукраїнськи налаштованих працівників правосуддя. Надавала окупантам допомогу у формуванні штату так званого підрозділу «министерства чрезвычайных ситуаций россии». Через деякий час підозрювана виїхала на постійне проживання до Полтави, де очолила Полтавський районний суд», – розповіли в ОГП.

Повідомляється, що отримання згоди Вищої ради правосуддя, клопотання прокурора Запорізької обласної прокуратури про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою судом задоволено. Слідство триває.

27 квітня Служба безпеки повідомила про підозру у «державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану» очільниці Полтавського районного суду. За даними слідчих, ФСБ РФ завербувала її для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

З відкритих джерел відомо, що головою Полтавського районного суду Полтавської області є Лариса Богомолова. На цю посаду вона була обрана на початку листопада 2022 року «за результатами таємного голосування».