Стрілянину в полтавській школі кваліфікували як замах на умисне вбивство

Поліція у Полтаві почала розслідування за фактом поранення у школі з арбалета двох вчителів, кваліфікуваши інцидент за статтею «замах на умисне вбивство». Про це повідомили у пресслужбі управління Нацполіції у Полтавській облвсті.

Обставини і мотиви дій 19-річної дівчини досі з’ясовуються, вона затримана.

Сьогодні у Полтаві на території школи №11 дівчина поранила з арбалета двох учителів. За повідомленнями, в однієї вчительки травмовано руку, в іншої – тулуб, загрози їхньому життю немає. Правопорушницею виявилася місцева жителька.