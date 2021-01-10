Аварія на газопроводі на Полтавщині: відновлено газопостачання у всіх населених пунктах

У Полтавській області продовжують ліквідовувати наслідки аварії на магістральному газопроводі у Лубенському районі.

Як зазначають у ДСНС, станом на 11:00 10 січня було відновлено газопостачання у всіх 17 населених пунктах, які напередодні залишилися без газу.

«Всього до робіт залучено 71 чоловік та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС - 45 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Створено оперативний штаб, який працює цілодобово. До складу штабу входять представники департаментів охорони здоров’я, соцзахисту населення, цивільного захисту, представники тергромад, РДА, рятувальники, правоохоронці, енергетики та газовики», – мовиться у повідомленні.

Аварія сталася напередодні, 9 січня. Міська рада Лубен, неподалік яких сталася аварія, повідомила, що о 15:53 на полі між селами Тарандинці і Калайдинці Лубенського району Полтавської області сталася розгерметизація магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» компанії «Оператор газотранспортних систем України», внаслідок чого стався потужний вибух і загоряння газоповітряної суміші. Подачу газу по газопроводу після аварії було припинено.