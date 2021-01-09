Аварія на газопроводі на Полтавщині: рятувальники навели нові дані

Державна служба з надзвичайних ситуацій навела нові дані щодо аварії на магістральному газопроводі, що сталася в Лубенському районі Полтавської області і яка не призвела до жертв чи потерпілих.

За цим повідомленням, станом на 21:45 на місці розгерметизації газопроводу й далі «спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 метра над землею». Така сама ситуація, як повідомляли в ДСНС раніше, була і станом на 17:52.

Через аварію відключено газорозподільну станцію Вишневе, внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тисяч 500 абонентів) Лубенського району, повідомили в ДСНС.

Із метою виявлення в повітрі перевищення небезпечних речовин метеорологічне відділення АРЗ СП за допомогою газоаналізаторів проводить заміри повітря в селах Новаки, Тарандинці, Губське, Халепці, Калайдинці і Клепачі.

Всього на місці події залучені 71 людина і 15 одиниць техніки, з них від ДСНС 45 осіб і 10 одиниць техніки, мовиться в повідомленні ДСНС.

Міська рада Лубен, неподалік яких сталася аварія, повідомила, що о 15:53 на полі між селами Тарандинці і Калайдинці Лубенського району Полтавської області сталася розгерметизація магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» компанії «Оператор газотранспортних систем України», внаслідок чого стався потужний вибух і загоряння газоповітряної суміші.

Наразі подачу газу на цю ділянку газопроводу припинено. На даний час аварія локалізована. Небезпека для мешканців сусідніх населених пунктів відсутня.

Як повідомили в міськраді, за інформацією, наданою АТ «Лубнигаз» і працівниками ремонтної бригади, що працює на місці події, внаслідок аварії на магістральному газопроводі залишилися без газопостачання населені пункти, що підключені до газорозподільної станції Куйбишево (Вишневе) – це стара й сучасна назви того ж села.

Це населені пункти колишнього Оржицького району, який 2020 року внаслідок адміністративної реформи ввійшов до розширеного Лубенського, а саме: Лазiрки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинцi, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Iржавець, Полуніївка.

За попередньою інформацією, в населених пунктах Лубенської територіальної громади і в місті Лубнах відключення газу в зв’язку з аварією на магістральному газопроводі не плануються, повідомили в міськраді.

Раніше 9 січня компанія «Оператор ГТС» повідомляла, що небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів немає, і компанія робить усе належне, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхідний спосіб, загрози для забезпечення газом для прилеглих населених пунктів немає.

«Транзиту газу також нічого не загрожує», – наголосили в компанії.

«Розслідування встановить імовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії», – мовилося в повідомленні.

Вибух на цьому ж газопроводі в іншому місці Полтавської області, в тодішньому Лохвицькому районі, вже ставався влітку 2014 року. Тоді йшлося про можливість диверсії.