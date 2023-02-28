У Полтавській області збито 5 безпілотників, запущених військами РФ – попередні дані

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що завдяки роботі протиповітряної оборони вночі вівторка у регіоні збили щонайменше п’ять дронів військ РФ.

«Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БПЛА. Інформація уточнюється. Дякуємо за успішну роботу ППО», – йдеться в повідомленні.

У попередньому дописі в Telegram Лунін казав про один збитий безпілотник, пояснюючи звуки вибухів. Про такі звуки у мережі повідомляли користувачі з Кременчука.

Повітряна тривога на Полтавщині вже скасована.