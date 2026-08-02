ДСНС: на Полтавщині через російський удар стався витік небезпечної хімічної речовини

У Полтавській області унаслідок російського обстрілу на об’єкті критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Унаслідок російського обстрілу на об’єкті критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини з пошкоджених ємностей», – зазначили рятувальники.

У ДСНС зазначили, що попри складні та небезпечні умови, фахівці групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення провели комплекс робіт із герметизації пошкоджених ємностей та місць витоку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.