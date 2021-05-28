Польща повністю відновила лише один із десяти українських пам’ятників, зруйнованих із 2014 року – УІНП

Серед 10 українських пам’ятників та місць поховань на території Польщі, щодо яких було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму, починаючи з 2014 року, Польща в повній мірі відновила лише один об’єкт. Про це Інститут національної пам’яті повідомив Радіо Свобода у відповідь на запит.

«У повній мірі були усунуті наслідки акту вандалізму у селі Пикуличі, ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство – з надгробку братської могили вояків УПА було прибрано таблицю образливого змісту, приклеєну невідомими особами», – йдеться у відповіді на запит.

Перелік об’єктів, що зазнали вандалізму з 2014 року, серед яких останній був пошкоджений цьогоріч у лютому:

Урочище Білосток, ґміна Долгобичув, Грубешівський повіт, Люблінське воєводство. Пам’ятник на могилі вояків УПА, які загинули у бою з військами НКВС. Село Вербиця, ґміна Любича-Королівська, Томашівський повіт Люблінське воєводство. Пам’ятний знак на вшанування українських жертв комуністичних репресій та мешканців Вербиці, які загинули в лавах УПА. Село Верхрата, ґміна Горинець-Здруй, Любачівський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятник на братській могилі вояків УПА та місцевих мешканців. Село Молодич, ґміна В’язівниця, Ярославський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятник українцям, мешканцям села Молодич, які загинули під час Другої світової війни та в післявоєнний час. Гора Монастир біля села Верхрата, Любачівський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятник на могилі воякам УПА. Встановлений у відповідності до процедури та згідно норм законодавства Республіки Польща. Радруж, ґміна Горинець-Здруй, Любачівський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятник воякам УПА, мешканцям села Радруж, які загинули у боях з військами НКВС. Село Грушовичі, ґміна Стубно, Ярославський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятний знак воякам УПА. Село Фредрополь, ґміна Фредрополь, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство. Братська могила вояків УПА. Село Пикуличі, ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство. Братська могила вояків УПА. Місто Перемишль, Підкарпатське воєводство. Пам’ятна дошка, присвячена українській художниці Олені Кульчицькій, польській активістці у боротьбі за незалежність Вінценті Тарнавській та американській психоаналітикині єврейського походження Гелен Дойч.

Одним із найрезонансніших випадків став інцидент із паплюженням пам’ятника на могилі воякам УПА, що на горі Монастир біля села Верхрата. Гранітний хрест, встановлений там, був облитий фарбою, а надгробну плиту розбили молотом, внаслідок чого вона тріснула на кілька частин.

У жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський під час розмови з польським колегою Анджеєм Дудою висловив сподівання, що польська сторона завершить роботу над відновленням цієї могили. У грудні 2020 року Польща надмогильну плиту відновила, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

«Український інститут національної пам’яті вимагає відновити меморіальну плиту з переліком імен загиблих військових УПА на горі Монастир у первинному вигляді. Дотепер надгробна плита не відновлена у первісному вигляді», – повідомили в інституті.

З огляду на проблемне питання відновлення українських пам’яток, на території України наразі не проводяться пошукові земляні роботи на замовлення польської сторони.