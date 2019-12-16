Народний депутат від «Слуги народу» Поляков вийшов із партії

Народний депутат Антон Поляков написав заяву про вихід із партії «Слуга народу».

«Подав сьогодні заяву про вихід із партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити. Я не можу бути в партії, де є кнопкодави, порохоботи, любителі рішалова і керівники, які в цьому замішані і все це покривають», – зазначив депутат.

Він зазначив, що йшов у політику для «боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником».

15 листопада фракція «Слуги народу» ухвалила рішення про його виключення «за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію». Офіційно про його виключення оголосив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 3 грудня.