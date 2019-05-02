Акція пам’яті: поляки й українці разом впорядковують забуті цвинтарі

Напередодні поминальних днів на Рівненщині й Хмельниччині розпочалася спільна українсько-польська акція з упорядкування закинутих місць поховань, яка сьогодні триває в хмельницькому Нетішині. Для цього з Польщі на мотоциклах прибули п’ятнадцятеро волонтерів.

Як розповів Радіо Свобода президент польського громадського товариства «Волинський мотоциклетний рейд» Генрік Козак, під час нинішньої акції будуть очищені від заростей території чотирьох польських та чеських цвинтарів – зокрема, у рівненських Іваничах, Млинові та два – поблизу Нетішина. Волонтери-байкери впорядковують у першу чергу важкодоступні місця.

«Це наш спільний проект з культурно-освітнім центром імені Томаша Оскара Сосновського з Рівного. Два тижні тому ми спільно впорядкували такі ж українські цвинтарі на терені Грубешівського повіту в Польщі. Нині ж ми прибули до України, щоб разом працювати вже на цих цвинтарях», – пояснив активіст.

Активісти працюють виключно на громадських засадах. Кажуть, що не мають тут жодних родин, але вважають за необхідне повернути належний стан похованням, які повинні стати знаком доброї пам’яті – як про українців Холмщини, так і про поляків Волині.

У 2018 році учасники «Волинського мотоциклетного рейду» разом з українцями впорядковували у Дубні та Острозі поховання польських легіонерів, загиблих у боях з більшовиками на початку минулого століття.

За словами Ярослава Ковальчука, керівника українсько-польського культурно-просвітницького товариства імені Томаша Оскара Сосновського, у Польщі кількість старих українських цвинтарів сягає близько 700. В Україні цифра польських кладовищ поки що не оприлюднена.