Помер ізраїльський письменник Амос Оз

Відомий ізраїльський письменник Амос Оз помер у віці 79 років. Про це повідомила його донька Фанія Оз-Сальцберґер 28 грудня.

За її словами, Оз помер через хворобу.

«Мій любий батько, Амос Оз, чудовий сім’янин, автор, людина миру й поміркованості, мирно помер сьогодні після короткої боротьби з раком», – повідомила вона.

Оз написав 18 книг івритом, за які отримав низку нагород, зокрема – Премію Ізраїлю, найпрестижнішу цивільну нагороду в цій країні, а також німецьку Премію Ґете.

Серед його робіт – «Чорний ящик», «В землі ізраїльській» та автобіографія «Повість про любов і пітьму». На основі останньої актриса і режисерка Наталі Портман зняла однойменний фільм у 2016 році.

Шану Озу віддав президент Ізраїлю Ройвен Рівлін.

«Це була історія про любов і світло, а тепер – про велику темряву. Спочивай з миром, любий Амосе. Ти приніс нам велику втіху», – сказав він.

Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Еммануель Нахшон назвав його смерть «великою втратою» для Ізраїлю та всього світу.

Амос Оз народився в родині мігрантів зі Східної Європи в Єрусалимі. Вивчав літературу і філософію в Єврейському університеті Єрусалиму, а у віці 26 років опублікував свою першу книгу «Де виють шакали».

Він став відомим після публікації книги «Мій Мікаель» 1968 року – її переклали 30 мовами.

Оз також був відомий як один із перших і найбільш гострих критиків окупації Ізраїлем палестинських земель, захоплених внаслідок Шестиденног війни 1967 року. «Навіть неминуча окупація розбещує», – писав він тоді.

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Амос Оз був відкритим прихильником вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту шляхом створення двох окремих держав.