Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Травень 2018, Київ 21:44
Фотогалереї

Ізраїль і Смуга Гази: сутички на кордоні у 16 фото

Сполучені Штати Америки 14 травня перенесли своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима, міста, статус якого є фактично найгострішим аспектом багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестинською адміністрацією. Таким кроком США підкреслили статус міста. Це викликало обурення у палестинців й призвело до масштабних заворушень. В результаті сутичок палестинців та ізраїльських силовиків вздовж кордону Ізраїлю і Смуги Газа загинуло понад півсотні людей. Близько двох тисяч поранені. 15 травня Рада безпеки ООН скликала засідання через спалах насильства в регіоні.

Ізраїль заявив, що його війська захищали свій кордон, і звинуватив бойовиків угруповання «Хамас», що контролює Смугу Гази, у спробі завдати удару під прикриттям протесту.

Заворушення продовжилися 15 травня під час відзначення палестинцями 70-річчя «Накба» (або «аль-Накба»), що означає «катастрофу» для них – проголошення незалежності Ізраїлю в 1948 році.
США офіційно перенесли своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима 14 травня. Делегація Білого дому разом із дочкою президента США Іванкою Трамп та офіційними представниками Ізраїлю прибули на церемонію інавгурації нового посольства
1 США офіційно перенесли своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима 14 травня. Делегація Білого дому разом із дочкою президента США Іванкою Трамп та офіційними представниками Ізраїлю прибули на церемонію інавгурації нового посольства
Тим часом біля кордону Смуги Газа та Ізраїлю протестують палестинці
2 Тим часом біля кордону Смуги Газа та Ізраїлю протестують палестинці
Зрештою, через певний час після відкриття посольства протести переходять у протистояння палестинців із ізраїльськими силовими службами
3 Зрештою, через певний час після відкриття посольства протести переходять у протистояння палестинців із ізраїльськими силовими службами
4
Ізраїльські військові задіюють проти палестинців сльозогінний газ, запускають його із дронів
5 Ізраїльські військові задіюють проти палестинців сльозогінний газ, запускають його із дронів
Пізніше по палестинцях відкрили вогонь. Щонайменше&nbsp;58 із них загинули і понад 1200 були поранені.&nbsp;Ізраїль заявив, що його війська захищали свій кордон, і звинуватив бойовиків угруповання &laquo;Хамас&raquo;, що контролює Смугу Гази, у спробі завдати удару під прикриттям протесту
6 Пізніше по палестинцях відкрили вогонь. Щонайменше 58 із них загинули і понад 1200 були поранені. Ізраїль заявив, що його війська захищали свій кордон, і звинуватив бойовиків угруповання «Хамас», що контролює Смугу Гази, у спробі завдати удару під прикриттям протесту
Наступного для, після подій на кордоні між Смугою Гази та Ізраїлем, палестинці відзначали 70-річчя &laquo;Накба&raquo; (або &laquo;аль-Накба&raquo;), що означає &laquo;катастрофу&raquo; для них &ndash; проголошення незалежності Ізраїлю в 1948 році
7 Наступного для, після подій на кордоні між Смугою Гази та Ізраїлем, палестинці відзначали 70-річчя «Накба» (або «аль-Накба»), що означає «катастрофу» для них – проголошення незалежності Ізраїлю в 1948 році
Палестинці зіткнулися з ізраїльськими силами на Західному Березі під час акції протесту також у південній частині Смуги Гази на кордоні з Ізраїлем
8 Палестинці зіткнулися з ізраїльськими силами на Західному Березі під час акції протесту також у південній частині Смуги Гази на кордоні з Ізраїлем
Ізраїльські поліцейські запустили у повітря дрон, який розкидав гранати із сльозогінним газом
9 Ізраїльські поліцейські запустили у повітря дрон, який розкидав гранати із сльозогінним газом
10
11
Палестинці палять шини та кидають каміння в ізраїльських правоохоронців
12 Палестинці палять шини та кидають каміння в ізраїльських правоохоронців
13
Протести й сутички тривають
14 Протести й сутички тривають
15
Тим часом у США в Нью-Йорку зібралася на засідання Рада безпеки ООН щодо питання загибелі людей на кордоні Смуги Гази та Ізраїлю
16 Тим часом у США в Нью-Йорку зібралася на засідання Рада безпеки ООН щодо питання загибелі людей на кордоні Смуги Гази та Ізраїлю

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG