Ізраїль і Смуга Гази: сутички на кордоні у 16 фото

Сполучені Штати Америки 14 травня перенесли своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима, міста, статус якого є фактично найгострішим аспектом багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестинською адміністрацією. Таким кроком США підкреслили статус міста. Це викликало обурення у палестинців й призвело до масштабних заворушень. В результаті сутичок палестинців та ізраїльських силовиків вздовж кордону Ізраїлю і Смуги Газа загинуло понад півсотні людей. Близько двох тисяч поранені. 15 травня Рада безпеки ООН скликала засідання через спалах насильства в регіоні.



Ізраїль заявив, що його війська захищали свій кордон, і звинуватив бойовиків угруповання «Хамас», що контролює Смугу Гази, у спробі завдати удару під прикриттям протесту.



Заворушення продовжилися 15 травня під час відзначення палестинцями 70-річчя «Накба» (або «аль-Накба»), що означає «катастрофу» для них – проголошення незалежності Ізраїлю в 1948 році.