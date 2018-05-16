«Хамас» буде сприяти демонізації Сполучених Штатів і Ізраїлю – Константинова

Заступник директора Інститут світової політики Микола Бєлєсков вважає, що відкриття посольства США в Єрусалимі порушує логіку, закладену в попередніх документах, в тому числі рішеннях Ради безпеки ООН. Тому, на думку політолога-міжнародника Віри Константинової, після цього рішення радикальний палестинський рух «Хамас» буде максимально сприяти демонізації Сполучених Штатів і Ізраїлю. А політолог Валерій Димов вважає: якщо посадити за стіл переговорів людей, які здатні домовлятися, питання вдасться вирішити.

Позиція Сполучених Штатів стосовно підтримки Ізраїлю і державотворення, з одного боку, абсолютно послідовна, зазначає політолог-міжнародник Віра Константинова.

«Але з іншого боку, якщо подивитися на ті тенденції, які спостерігалися останні кілька місяці в плані зовнішньої політики Сполучених Штатів, то арабсько-ізраїльський конфлікт можна вважати ще однією точкою, де адміністрація (президента США Дональда) Трампа планує переглянути всі ті зусилля, які робилися попередньою адміністрацією пана (Барака) Обами», – каже Константинова.

Наприкінці 2017 року, розповідає експерт, з’явилась інформація, що США мають план врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту. І питання Єрусалима, зазначає вона, там було одним з ключових.

Питання Єрусалима і його статусу, якщо подивитися документи тієї ж Ради безпеки ООН, – це концепція створення двох держав

«Питання Єрусалима і його статусу, якщо подивитися документи тієї ж Ради безпеки ООН, – це концепція створення двох держав. Тобто дві держави і має бути дві столиці. В цьому контексті Сполучені Штати передбачали перенесення столиці Палестинської національної адміністрації до передмістя Єрусалима. Там було багато дискусій. Ще тоді глава «Хамасу» (палестинський ісламістський рух, який захопив владу у Смузі Гази 2007 року – ред.) заявляв, що це просто угода століття і що це дуже важко буде узгодити між всіма сторонами», – каже Константинова.

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков вважає, що рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про перенесення посольства до Єрусалима порушує логіку, закладену в попередніх документах, в тому числі рішеннях Ради безпеки ООН.

Цей крок порушив логіку і тому спричинив протести

«Вони своїми діями показали, що Єрусалим – це лише столиця держави Ізраїль, при тому, що на Східний Єрусалим давно претендують, і чітко говорять, що майбутньою столицею теж хотіли б бачити, палестинці. Цей крок порушив логіку і тому спричинив протести», – каже Бєлєсков.

На думку експерта, ніякої логіки і раціональності в цьому рішенні не було.

«Дональд Трамп іде чітко накоченою колією, що «я давав зобов’язання, є люди, які мене підтримували, які на мене тиснуть, лобісти, які давали гроші на кампанію, тепер я виконую відповідне рішення», – каже Бєлєсков.

Він також додає, що єврейська громада у Сполучених Штатах далеко не однозначно сприйняла це рішення і не підтримала його.

Ескалація конфлікту буде – Димов

Константинова відзначає, що відкриття американського посольства в Єрусалимі матиме негативні наслідки.

«Хамас» буде акумулювати всю підтримку населення Палестини і максимально сприяти демонізації Сполучених Штатів і Ізраїлю

«Дуже багато проблем виникне після цього рішення, тому що «Хамас» буде акумулювати всю підтримку населення Палестини і максимально сприяти демонізації Сполучених Штатів і Ізраїлю», – прогнозує експерт.

Вона сподівається, що Сполучені Штати мають план виходу з цієї ситуації.

Бєлєсков вважає масштаби насилля, які спостерігаються зараз, набагато меншими, аніж могли б бути.

Це дуже малий рівень насилля, який міг би бути. Потенціал для насилля набагато більший

«Насправді це дуже малий рівень насилля, який міг би бути. Потенціал для насилля набагато більший. Єдиний момент, з яким поталанило адміністрації Дональда Трампа, – на Близькому Сході велика кількість інших нагальних проблем, і частина арабських країн більше цікавиться не проблематикою урегулювання конфлікту і справедливості щодо палестинського народу, а Іраном» – говорить Бєлєсков в ефірі Радіо Свобода.

Політолог Валерій Димов переконаний, що в подальшому ситуація буде загострюватися.

«Хамас» завжди провокував такі речі, і йому чим гірше, тим краще, тому що він набуває бали не тільки на території, контрольованій ним, Смуги Гази, а й на іншій території, Західного берега ріки Йордан, де при владі його прямий політичний конкурент, рух «Фатх»

«Є намагання «Хамасу», який контролює цю територію, спекулювати, він буде казати, що (а ескалація йому більше вигідна) «держава Ізраїль претендує на наші території». «Хамас» завжди провокував такі речі, і йому чим гірше, тим краще, тому що він набуває бали не тільки на території, контрольованій ним, Смуги Гази, а й на іншій території, Західного берега ріки Йордан, де при владі його прямий політичний конкурент, рух «Фатх» («Рух за звільнення Палестини» – ред.). Ескалація буде, але, на мою думку, краще зараз спробувати посадити людей з обох боків, які спроможні домовлятися, і думаю, що це питання може бути вирішене», – каже Димов.

Бєлєсков погоджується з тим, що наявна ситуація створила для «Хамасу» можливість посилити свої позиції та отримати додаткові бали. Втім, на його думку, уявити переговори на фоні радикалізації складно.

«Хіба що американці скажуть «ми визнаємо Східний Єрусалим столицею Палестинської держави» і створять там своє посольство. Потрібні радикальні поступки з боку Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, але дуже важко їх уявити», – зазначає Бєлєсков.

Увага світової спільноти відволікається туди, і Україні, яка так само перебуває в негативному порядку денному (конфлікти, суперечності), доведеться боротися за увагу світової спільноти, партнерів

Для України, за словами експерта, ескалація арабсько-ізраїльського конфлікту матиме кілька негативних наслідків.

«Прямий наслідок, якщо ситуація буде загострюватися загалом, не лише в Палестині, ціни на нафту будуть рости, і українці одразу їх відчують. Найбільш негативний наслідок, що увага світової спільноти відволікається туди, і Україні, яка так само перебуває в негативному порядку денному (конфлікти, суперечності), доведеться боротися за увагу світової спільноти, партнерів», – вважає Бєлєсков.

А конкурувати в цьому питанні, наголошує експерт, – справа невдячна.

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