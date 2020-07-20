Помер автор символу московської Олімпіади

На 85-му році життя помер радянський та російський художник Віктор Чижиков – автор олімпійського ведмедя, символу літньої Олімпіади 1980 року в Москві. Про смерть Чижикова повідомило видавництво «АСТ», з яким художник співпрацював.

Більшу частину життя Чижиков працював ілюстратором дитячих книг. Зокрема, він співпрацював з видавництвами «Малюк» і «Дитяча література», проілюструвавши дитячі казки «Доктор Айболить», «Троє поросят», «Свято неслухняності». Також малюнки Чижикова друкували в журналах «Мурзилка», «Веселі картинки» і «Крокодил».

У 2010 році художник судився з російською телекомпанією НТВ через авторські праві на талісман Олімпіади-1980, але програв суд.