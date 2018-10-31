Помер відомий український письменник Богдан Жолдак, повідомив його колега Василь Трубай у Facebook.
Голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський із посиланням на Трубая також інформує про смерть Жолдака: «Тяжка звістка. Як мені повідомив Василь Трубай, щойно (після 16-ї години) раптово помер Богдан Жолдак (відірвався тромб)».
Жолдак народився в 1948 році. Був автором повісті «Укри», за яку отримав премію імені Богдана Хмельницького, премію імені Леоніда Череватенка та премію «Воїн світла». Крім того, Жолдак написав п’єси «Закоханий чорт» та «Глина».
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