Помер лауреат Нобелівської премії миру, борець з апартеїдом Десмонд Туту

Лауреат Нобелівської премії миру 1984 року, архієпископ Десмонд Туту помер у віці 90 років у лікарні в Кейптауні. Про це 26 грудня повідомив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Туту – один із найвідоміших борців з апартеїдом – режимом правління білої меншини в ПАР, що існував з кінця 1940-х до 1991 року. Вимагаючи від світової спільноти посилити тиск на південноафриканську владу, він одночасно закликав до міжкультурного і міжрасового діалогу всередині країни і активно обстоював демократичні цінності, особисто беручи участь у діалозі про передачу влади уряду, який представляє все населення.

Після демонтажу апартеїду єпископ очолював Комісію правди і примирення, створену для розслідування політично мотивованих злочинів часів расової сегрегації.

«Смерть архієпископа Туту – ще один сумний розділ у прощанні нашої нації з поколінням видатних південноафриканців, які заповідали нам звільнену Південну Африку», – сказано в заяві президента Рамафоси на його офіційному сайті.

Наприкінці 1990-х у Туту діагностували рак простати, і в останні роки його кілька разів госпіталізували для лікування інфекцій, пов’язаних із лікуванням раку.

Туту помер через кілька тижнів після смерті у віці 85 років Фредеріка де Клерка, останнього президента ПАР часів апартеїду і ключового гравця у переході країни до демократії.

Де Клерк був лауреатом Нобелівської премії миру разом із Нельсоном Манделою в 1993 році.