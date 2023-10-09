Пішов із життя дипломат і правник Володимир Василенко

У віці 86 років 9 жовтня помер український правознавець-міжнародник, посол, доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко, повідомили його донька Леся Василенко та депутат Верховної Ради Микола Княжицький.

«Сьогодні о 08:10 ранку перестало битися серце мого тата, Василенка Володимира Андрійовича. Твоє тіло пішло на відпочинок. Твій дух продовжить жити. В нас – твоїх дітях, онуках, в поколіннях українців, яких ти навчав, надихав і виховував. Ти прожив гідне, наповнене життя. Твій приклад завжди буде опорою для мене!» – написала Леся Василенко у фейсбуці.

Княжицький згадав, що Василенко працював над підготовкою та ухваленням закону про застосування української мови як державної. Він також був автором першого проєкту Декларації про суверенітет України.

Василенко представляв Україну на різних міжнародних аренах, зокрема в Генеральній асамблеї ООН, Раді ООН з прав людини, Національному антикорупційному бюро України. Він також обіймав посади посла України в Бенілюксі, ЄС, Великій Британії та Ірландії.

Відомий дипломат був неодноразовим гостем ефірів Радіо Свобода.