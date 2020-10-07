Помер Едді ван Гален, засновник рок-гурту Van Halen

У США у віці 65 років помер Едді ван Гален, американський гітарист нідерландського походження й один із засновників популярного у 1980-і роки гурту Van Halen. Про це повідомили його дружина, син і брат, що були поруч із ним в останні хвилини в палаті госпіталю Сент-Джонс у Санта-Моніці (штат Каліфорнія).

Ван Гален помер від раку горла, хвороба в останні дні різко загострилася.

«Мені не віриться, що доводиться це писати, але мій батько, Едвард Людовик ван Гален, програв свою довгу і важку битву з раком горла. Це сталося сьогодні вранці», – написав 6 жовтня у соцмережах син музиканта Вольф.

«Моє серце розбите, і я не думаю, що зможу повністю відновитися від цієї втрати. Я дуже люблю тебе, тату», – написав він.

У 1974 році ван Гален разом із братом заснував групу Van Halen, у складі якої домігся великого успіху в кінці 1970-х і в 1980-х роках. У результаті його почали вважати одним із найкращих рок-гітаристів в історії.

Група Van Halen лише у США продала близько 56 мільйонів альбомів. Van Halen нагородили декількома преміями «Греммі».