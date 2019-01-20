Помер виконавчий продюсер «Рембо» Ендрю Вайна

Американський продюсер угорського походження Ендрю Вайна помер 20 січня у віці 74 років, повідомляють західні ЗМІ.

Про смерть Вайни також заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

«Ми прощаємось із великим угорським кінопродюсером. Прощавай, Енді! Дякую за все, друже!» – написав він.

Новину про смерть Вайни вже прокоментував режисер Джеймс Кемерон, який назвав його «чудовим другом і партнером».

«Мені бракуватиме його, його почуття гумору, класу й стилю, але понад усе – поїздок на мотоциклах», – написав Кемерон.

Вайна народився в Будапешті у 1944 році та емігрував спершу до Канади, а потім до Сполучених Штатів у віці 12 років після антирадянського повстання 1956 року. У США він заснував продюсерську компанію, в якій спродюсував 59 фільмів.

Серед робіт, до створення яких він долучився як продюсер чи виконавчий продюсер – «Рембо: Перша кров», «Рембо: Перша кров. Частина ІІ», «Рембо ІІІ» із Сільвестром Сталоне, чотири фільми «Термінатор», «Згадати все» і «Червона спека» з Арнольдом Шварценегером.

У 2011 році Ендрю Вайну в рідній Угорщині призначили урядовим комісаром, відповідальним за стратегію збереження і розвитку угорського кінематографу.