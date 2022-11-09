Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Був своєрідний, але яскравий» – помер ексдепутат Ради Юрій Кармазін

Юрій Кармазін у студії Радіо Свобода, архівне фото, 2008 рік

На 66-му році життя помер відомий український політик Юрій Кармазін, повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

«Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007-го по 2012-й. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P», – написав Барвіненко у фейсбуці.

Юрій Кармазін був депутатом Верховної Ради другого, третього, четвертого і шостого скликань. У різні роки входив до фракцій «Громада», «Солідарність», «Наша Україна», «Наша Україна – Народна самооборона».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG