«Був своєрідний, але яскравий» – помер ексдепутат Ради Юрій Кармазін

На 66-му році життя помер відомий український політик Юрій Кармазін, повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

«Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007-го по 2012-й. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P», – написав Барвіненко у фейсбуці.

Юрій Кармазін був депутатом Верховної Ради другого, третього, четвертого і шостого скликань. У різні роки входив до фракцій «Громада», «Солідарність», «Наша Україна», «Наша Україна – Народна самооборона».