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Новини | Суспільство

Дружина режисера Леоніда Канфера, автора фільму про Василя Сліпака, повідомила про його смерть

Розповідаючи про боротьбу з хворобою, Леонід Канфер говорив, що до неї «нічого про життя не знав»

Помер режисер-документаліст, журналіст Леонід Канфер – про це 22 жовтня повідомила його дружина Світлана Канфер на своїй фейсбук-сторінці.

«Сьогодні вранці не стало мого Льоні… Він боровся до кінця, тому що обіцяв мені дожити до мого ДН, три дні не вистачило. Я тримала його за руку до останнього, вдома, як він хотів», – розповіла вона.

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Леонід Канфер народився в Мінську, працював журналістом у кількох країнах. У 2017 році він презентував документальний фільм «Моя війна: два життя Василя Сліпака» про українського оперного співака, який залишив кар’єру в Паризькій опері, щоб долучитися до антитерористичної операції на українському Донбасі. Серед інших його робіт – фільм «А що таке любов?» про дитячі будинки та

У 2018-му в Канфера діагностували пухлину головного мозку. Розповідаючи про боротьбу з хворобою, він говорив, що до неї «нічого про життя не знав».

У Києві презентували фільм «Моя війна: два життя Василя Сліпака» (відео)
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У Києві презентували фільм «Моя війна: два життя Василя Сліпака» (відео)

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