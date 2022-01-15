Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач

Помер колишній голова Служби безпеки України часів президентства Леоніда Кучми Леонід Деркач. Про це у соцмережах ввечері 14 січня повідомив його син, народний депутат Андрій Деркач.

За його словами, відспівування відбудеться 16 січня о 12:00 у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Леонід Деркач народився 1939 року в Дніпропетровську (нині Дніпро).

У квітні 1998 року указом тодішнього президента Леоніда Кучми був призначений головою СБУ, на якій перебував до лютого 2001 року, пізніше був народним депутатом.