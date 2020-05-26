Помер український поет, колишній автор Радіо Свобода Мойсей Фішбейн

Помер український поет та перекладач, лавреат премії імені Василя Стуса Мойсей Фішбейн. Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

«Сьогодні увечері після важкої хвороби помер визначний український письменник Мойсей Фішбейн. Про це мені щойно повідомила його дружина п. Олена», – написав Сидоржевський 26 травня.

Мойсей Фішбейн був членом Українського центру Міжнародного PEN-клубу та Національної спілки письменників України. Академік Іван Дзюба свого часу назвав його Поетом з Божої ласки. В Україні Фішбейна нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня й орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.

У 1982–1985 роках працював в українській і російській редакціях Радіо Свобода кореспондентом, редактором, коментатором. Згодом співпрацював із Радіо Свобода і як фрілансер.