Помер «наймиліший собака» у світі

У США помер померанський шпіц на прізвисько Бу, якого ЗМІ називали «наймилішим собакою Бу». Про це повідомили автори його сторінки у Facebook, яку станом на 19 січня вподобали понад 16,6 мільйона користувачів соціальної мережі.

Господарі Бу пов’язують його смерть зі смертю іншого пса – його «друга» на ім’я Бадді.

«Я приніс Бу додому навесні 2006 році й так почалася найбільша, найбільш зворушлива дружба в історії. Невдовзі після смерті Бадді, Бу показував знаки проблем із серцем. Ми вважаємо, що його серце буквально не витримало, коли Бадді залишив нас», – заявили господарі Бу.

Бу неодноразово запрошували на телевізійні шоу, також була видана книга про його життя.