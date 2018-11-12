Помер співзасновник Marvel Стен Лі

Автор коміксів Marvel, редактор, кінопродюсер і актор Стен Лі помер у віці 95 років. Про це повідомив юрист його доньки Джей-Сі Лі Кірк Шенк.

За словами Шенка, Лі помер у медичному центрі «Седар-Сінай» у Лос-Анджелесі.

Прихильники Лі вже висловлюють свої співчуття. Серед них американський блогер Джо Варгас.

«Він довів, що одна людина МОЖЕ все змінити! Спочивай з миром, Стен Лі», – написав він.

Стена Лі вважають певною мірою творцем сучасної культури коміксів. Він створив низку відомих персонажів коміксів, зокрема Людину-Павука, Фантастичну четвірку і Неймовірного Халка. Його авторству також належать комікси «Люди-Ікс» та «Месники».

«Я думаю, всім подобаються речі, які більші за реальне життя… Я вважаю їх (комікси – ред.) казками для дорослих», – наводить Associated Press цитату з інтерв’ю Лі 2006 року.

Комікси Лі були неодноразово й успішно екранізовані студією Marvel. Сам автор мав чимало камео в цих стрічках.