Помер російський співак Віллі Токарєв, повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на сім’ю артиста.

Токарєву було 84 роки. Причина його смерті не уточнюється.

Віллі (Вілен) Токарєв народився 1934 року, був моряком торгового флоту, грав на контрабасі і віброфоні в ансамблі «Дружба» Олександра Броневицького, акомпанував Марку Бернесу й Едіті П’єсі, потім керував ансамблем у Мурманську.

Токарєв – автор і виконавець пісень у жанрі російський шансон. У 1974 році він переїхав до США. Здобув популярність у кінці 1970-х – на початку 1980-х років, випустивши кілька платівок, сюжети пісень яких засновані на житті російськомовного Нью-Йорка.

Його пісні, такі як «Хмарочоси» і «Над Гудзоном», набули популярності серед емігрантів з Радянського Союзу, а потім і в самому СРСР. У 1989 році Токарєв вперше з моменту еміграції приїхав із гастролями до Росії, а в 1990-му переселився в Москву.