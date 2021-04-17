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17 квітня 2021, Київ 12:59
Новини | Події

Помер письменник і громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський

Володимир Яворівський – громадсько-політичний діяч, письменник, народний депутат України I, II, IV, V, VІ і VІІ скликань

У віці 78 років помер український письменник, громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський, повідомив письменник Василь Шкляр.

«Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який на порі становлення нашої Незалежності своїм словом запалював серця мільйонів», – написав Шкляр у фейсбуці 17 квітня.

Він додав, що про смерть Яворівського йому близько півночі повідомила дочка покійного Леся.

Володимир Яворівський – громадсько-політичний діяч, письменник, народний депутат України I, II, IV, V, VІ і VІІ скликань, був членом депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко», головою комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Яворівський був одним із засновників Народного руху України.

Під час Установчого з’їзду Народного руху України, який проходив у Києві 8–10 вересня 1989 року. На передньому плані посередині Володимир
Під час Установчого з’їзду Народного руху України, який проходив у Києві 8–10 вересня 1989 року. На передньому плані посередині Володимир

Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість «Вічні Кортеліси» (1984 рік).

Очолював Національну спілку письменників України з жовтня 2001 по листопад 2011 року.

Володимир Яворівський, 1989 рік
Володимир Яворівський, 1989 рік

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