Помер колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен

Колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен помер 2 грудня у віці 94 років від ускладнень, пов’язаних з COVID-19.

Ліберальний президент був главою держави з 1974 по 1981 рік.

У Європі він встановив тісні відносини з колишнім канцлером Західної Німеччини Гельмутом Шмідтом, і разом вони заклали основи єдиної валюти євро, встановивши Європейську валютну систему.

У Франції д’Естен проводив ліберальну політику, зокрема, легалізував аборти і розлучення за взаємною згодою. Йому також приписують запуск великих інфраструктурних проектів, включаючи створення мережі високошвидкісних поїздів TGV у Франції, а також залучення Франції до ядерної енергетики.

Глава правлячої партії президента Емманюеля Макрона в парламенті Крістоф Кастанер сказав: «Його сучасна і рішуче прогресивна політика... надовго залишиться в його спадщині».

Після поразки на президентських виборах 1981 року Жискар залишався активним політиком, повернувши собі місце в парламенті і очоливши регіональну раду Оверні.

Д’Естен також був членом Європейського парламенту з 1989 по 1993 рік.

У 2004 році, втративши місце у парламенті, Жискар завершив свою активну політичну кар’єру.